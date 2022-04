Universidade Europeia atribui grau de Doutor Honoris Causa a Maria de Belém e António Gentil Martins

O Conselho Científico da Universidade Europeia decidiu, por unanimidade, atribuir o título de Doutor Honoris Causa a Maria de Belém Roseira e António Gentil Martins, "em reconhecimento pelo seu trabalho a favor da ciência, da ação social e cívica, expresso na dedicação à causa pública". A cerimónia realiza-se esta quinta-feira, Dia Mundial da Saúde, às 17h00, no auditório do Polo Tecnológico da Lispolis.

O trabalho desenvolvido por ex-ministra da Saúde Maria de Belém Roseira e o médico cirurgião António Gentil Martins representa "um importante exemplo para as gerações mais jovens e, em particular, para os jovens estudantes que iniciam o seu percurso académico e profissional", destaca a Universidade Europeia.

A cerimónia que vai distinguir estas duas personalidades com o grau de Doutor Honoris Causa conta com um testemunho do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com intervenções do general António Ramalho Eanes (chefe de Estado entre 1976 e 1986), e de Germano de Sousa, que foi bastonário da Ordem dos Médicos de 1999 a 2004.

As intervenções principais estão a cargo do padre Vítor Melícias e do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

A cerimónia pode ser acompanhada via streaming no canal de YouTube da Universidade Europeia.