Unilabs investe 10 milhões em Centro de Diagnóstico Integrado no Porto com Medicina Nuclear focada no SNS

O Centro de Diagnóstico Integrado da Unilabs, situado na zona do Fluvial, no Porto, ficou concluído esta quinta-feira (10 de setembro) com a inauguração oficial da sua nova área de Medicina Nuclear, culminando um investimento global superior a 10 milhões de euros no complexo.

A nova valência nasce com uma forte componente de articulação com o setor público: 85% do total de exames realizados na unidade destinam-se a utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pode ler-se em comunicado da empresa.

A abertura da Medicina Nuclear reforça a resposta instalada na Região Norte para diagnósticos complexos, disponibilizando exames de PET-CT e cintigrafia. Estes meios são dirigidos sobretudo às áreas de oncologia, cardiologia, pneumologia, nefro-urologia, patologias da tiroide e paratiroides, sistema digestivo, osteoarticular e linfático.

Para Maria do Carmo Tavares, diretora-geral da Unilabs Portugal, o peso dos doentes do SNS nas operações da nova valência "demonstra a capacidade desta unidade para reforçar a resposta disponível no sistema de saúde".

A responsável sublinha ainda "a importância da colaboração e da complementaridade entre os diferentes intervenientes do sistema, colocando capacidade instalada, conhecimento e tecnologia ao serviço dos doentes".

Modelo integrado junta 40 especialidades e Inteligência Artificial

Com cerca de 4000 metros quadrados e capacidade estrutural para atender até 1000 utentes por dia, o polo concentra sete modalidades distintas de diagnóstico no mesmo edifício — desde análises clínicas a radiologia, cardiologia, gastrenterologia, anatomia patológica e genética, além de contar com uma farmácia interna.

Na imagiologia, a unidade integrou equipamentos de ressonância magnética de nova geração que recorrem a Inteligência Artificial e deep learning para reduzir a duração dos exames, diminuir o ruído acústico e apoiar a elaboração dos relatórios radiológicos, segundo a nota de imprensa.

O projeto fica igualmente completo com a entrada em funcionamento da nova Clínica TRUST Fluvial, entidade parceira que ocupa 1400 metros quadrados e 30 consultórios no complexo. A clínica assegura cerca de 40 especialidades médicas, fisioterapia e enfermagem, promovendo um circuito contínuo de cuidados: mais de 60% dos exames prescritos nas suas consultas são executados no próprio dia nas instalações da Unilabs.

Segundo os dados divulgados pela empresa, o centro recebe atualmente uma média de 600 utentes diários (cerca de 130 mil por ano) e emprega cerca de 45 médicos e 19 outros profissionais de saúde.