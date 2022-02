Isabell Kreuzeder junto à peça "The Machine", que pretende alertar para a sustentabilidade e a proteção do planeta.

"The Machine" é a obra de arte que a Skeleton Sea tem desde ontem em exibição no Campo Pequeno e que pode ser vista até ao próximo dia 3 de março. A peça é uma interpretação de uma criatura do universo do videojogo Horizon Forbidden West, que "levanta questões importantes como a sustentabilidade e a importância de proteger o nosso planeta, que são mensagens e valores que partilhamos na Sketelon Sea", explica ao DN Isabell Kreuzeder, um dos elementos deste coletivo.

Esta instalação foi construída a partir de mais de 500 quilos de resíduos - recolhidos nas praias, sucatas e despojos, entre outros -, mede cerca de 6x5 metros e teve quatro pessoas durante cerca de seis semanas a trabalhar nela. "Queremos que as pessoas parem e olhem realmente para o que fomos capazes de criar com tantas coisas que foram deitadas fora e consideradas como não tendo qualquer valor. O facto de termos levado isso e trazido esta criatura futurista à vida, ao dar a todo este "lixo" uma forte mensagem, faz parte do impacto que queremos ter no mundo", declara Isabell. "Se as pessoas levarem um segundo olhar para o que criámos e considerarem quantos objetos como os que estão na instalação também possuíam e deitaram fora, talvez reconsiderem como lidam com os seus resíduos e que destino têm nas nossas praias ou aterros sanitários".