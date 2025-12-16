Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Um morto em atropelamento ferroviário que cortou a Linha do Minho em Viana do Castelo
Rita Chantre / Global Imagens
Sociedade

Um morto em atropelamento ferroviário que cortou a Linha do Minho em Viana do Castelo

Atropelamento aconteceu numa zona onde não havia atravessamento autorizado, a cerca de 600 metros da estação de Areosa.
DN/Lusa
Um homem de 38 anos morreu esta terça-feira, 16 de dezembro, na sequência de um atropelamento ferroviário na Linha do Minho, na freguesia de Areosa, em Viana do Castelo, estando a circulação cortada desde as 14:47, revelou a proteção civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho adiantou que foram mobilizados para o local três viaturas e 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana do Castelo, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, a PSP e a Infraestruturas de Portugal (IP).

À Lusa, fonte da IP referiu que o comboio ligava as cidades do Porto e Valença e o atropelamento aconteceu numa zona onde não havia atravessamento autorizado e a cerca de 600 metros da estação de Areosa.

Linha do Minho
Viana do Castelo

