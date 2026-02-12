Um morto e dois feridos graves em Monte Gordo devido a fuga de gás em esquentador

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de uma fuga de gás num esquentador numa habitação em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António.A vítima mortal é uma mulher de 61 anos, enquanto os feridos são uma mulher de 32 e um homem de 67.De acordo com fonte da GNR citada pela Lusa, "não existem suspeitas de crime, mas sim, a de inalação de gás proveniente de uma fuga num esquentador".O alerta foi dado pelas 12:41 desta quinta-feira, 12 de fevereiro.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Faro.