Um morto e dois feridos graves em Monte Gordo devido a fuga de gás em esquentador
A vítima mortal é uma mulher de 61 anos, enquanto os feridos são uma mulher de 32 e um homem de 67.
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de uma fuga de gás num esquentador numa habitação em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António.

De acordo com fonte da GNR citada pela Lusa, "não existem suspeitas de crime, mas sim, a de inalação de gás proveniente de uma fuga num esquentador".

O alerta foi dado pelas 12:41 desta quinta-feira, 12 de fevereiro.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Faro.

