Um morto e dois feridos em despiste de ambulância

Em declarações à Lusa, fonte oficial do Hospital de Viana do Castelo confirmou "uma vítima mortal" a lamentar na sequência do despiste em Arcos de Valdevez esta madrugada, acrescentando que há dois feridos "ainda em observação" médica neste hospital.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Viana do Castelo relatou à Lusa que o alerta do despiste de uma ambulância de Viana do Castelo foi dado esta madrugada, pelas 02:42, no IC28.

No local estiveram 29 operacionais, com 13 viaturas, das corporações de Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponta da Barca.

Estiveram também meios diferenciados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), militares da GNR e a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

A estrada esteve condicionada, mas a circulação já estava normalizada esta manhã.

As fontes contactadas pela Lusa escusaram-se a adiantar se a vítima mortal pertence aos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.