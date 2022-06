Quase metade das seis mil línguas faladas no mundo estão numa situação vulnerável ou em risco de desaparecer. Na União Europeia, entre 40 e 50 milhões de pessoas falam uma das suas 60 línguas regionais ou minoritárias, algumas das quais estão em sério risco, de acordo com um documento de Bruxelas. Em Portugal, existem algumas destas línguas sendo que apenas o mirandês (1999) e o barranquenho (2021) já foram reconhecidos pelo Parlamento. É para alertar para a existência destes idiomas e lutar pela sua preservação que se realiza entre hoje e domingo, no Theatro Gil Vicente, em Barcelos, a primeira edição do LÍNGUA - Festival Internacional de Teatro em Línguas Minoritárias, que terá uma periodicidade bienal.

"Esta ideia surgiu em 2020 porque, pela nossa experiência teatral, vimos que o teatro em línguas minoritárias estava a ser desvalorizado. E, dada também a nossa sensibilidade pessoal à questão dos idiomas, decidimos fazer um festival para chamar a atenção para estas companhias que fazem teatro étnico e teatro em língua local, e que muitas estão a desaparecer. Este festival pretende dar palco e visibilidade a essas companhias e também promover a a sua preservação e a sua revitalização social e cultural", explica ao DN Cristina Faria, membro do Teatro de Balugas, o organizador do evento, e diretora do LÍNGUA, responsabilidade que partilha com Cândido Sobreiro.