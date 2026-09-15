Um morto em atropelamento ferroviário em Gaia

Uma pessoa morreu esta terça-feira, 15 de setembro, junto ao apeadeiro da Aguda, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, depois de ter sido colhida por um comboio. A Linha do Norte está a funcionar em via única.

As primeiras informações davam conta da existência de um ferido grave, mas, segundo fonte oficial do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Porto, este veio depois a morrer no local do acidente, cujo alerta foi dado às 12h31.

“Um morto confirmado no local pela viatura médica e desconhece-se a causa do acidente ferroviário”, disse fonte do Fonte oficial do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Porto.

A circulação da Linha do Norte foi retomada em via única pelas 13:25, disse fonte da CP – Caminhos de Portugal.

Numa primeira informação foi anunciado o corte da via ferroviária da Linha do Norte em ambos os sentidos, mas a circulação foi retomada por via única e o serviço ferroviário está a ser feito de “forma alternada numa só via”.

No local estão elementos dos Bombeiros da Aguda, GNR e INEM