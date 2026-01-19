Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Compras e gestão de stock comunitários poderão evitar situações de rutura de medicamentos.
Compras e gestão de stock comunitários poderão evitar situações de rutura de medicamentos. Arquivo
UE quer ser mais autónoma na produção, distribuição e aquisição de medicamentos e está a reforçar a legislação

Iniciativa legislativa da Comissão da Saúde Pública da UE que visa reforçar o investimento na investigação e produção, coordenar as reservas de segurança dos medicamentos críticos e estimular as aquisições transfronteiriças é discutida ao final da tarde desta segunda-feira, dia 19, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Eurodeputado do PSD, Sérgio Humberto, diz ao DN que é “o primeiro passo de muitos outros na área da Saúde”.
