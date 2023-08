Ucraniano de 33 anos está desaparecido na Barragem do Alqueva

Um homem ucraniano de 33 anos desapareceu este sábado após cair à água quando fazia pesca lúdica na Barragem do Alqueva, em Évora, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com este jornal, estão a decorrer buscas naquela albufeira, que deverão ser intensificadas com o apoio de mergulhadores do Baixo Alentejo, Moura e Aljustrel, que darão início às buscas subaquáticas. Operação promete prolongar-se durante todo o dia.

O homem encontrava-se num grupo de três ucranianos que pescavam no local e o alerta para o desaparecimento foi dado por volta das 8.00 horas deste sábado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção (ANEPC), estão 21 homens no local, apoiados por dez carros.