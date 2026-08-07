Três feridos graves após inalação de vapores tóxicos em parque aquático em Vieira de Leiria

Três pessoas ficaram feridas esta sexta-feira, 7 de agosto, por inalação de vapores tóxicos provocados por uma reação química numa trasfega de hipoclorito de sódio, no Mariparque, em Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria."Houve um pequeno derrame de lixívia. Quando se estava a fazer a trasfega de hipoclorito de sódio, o líquido entrou em contacto com outro, provocando uma reação química", explicou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, João Lavos.Uma das vítimas é o condutor do veículo que estava a realiza a trasfega e as outras duas estavam numa residência contígua ao Mariparque."As vítimas foram estabilizadas e estamos a garantir as condições de segurança no local", adiantou João Lavos, pelas 12:23.O alerta foi dado às 9:45.No local estiveram 14 operacionais e cinco veículos dos bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica..Mariparque garante segurança dos utentes após libertação de químicosA administração do grupo hotéis Cristal, que detém o parque aquático Mariparque, em Vieira de Leiria, garantiu a segurança dos utentes após a libertação de vapores químicos que provocou três feridos graves.“Não ocorreu qualquer descarga de produtos químicos que colocasse em causa a segurança do parque ou dos seus visitantes. O que se verificou foi uma ocorrência pontual relacionada com a libertação de vapores químicos durante uma intervenção técnica realizada por um prestador de serviços externo”, esclareceu o administrador João Gomes, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.Segundo o responsável, a situação foi “prontamente identificada, controlada e integralmente resolvida, não existindo atualmente qualquer risco para clientes, colaboradores ou para o normal funcionamento das instalações”.João Gomes assegurou ainda que o parque aquático foi alvo das “verificações e inspeções realizadas pelas entidades públicas competentes, que confirmaram a inexistência de qualquer impedimento à sua atividade”.O administrador afirmou que o parque se encontra em pleno funcionamento, “recebendo os seus visitantes com todas as condições de segurança e qualidade que sempre pautaram a sua atividade”.