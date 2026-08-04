Tomar café: um hábito quotidiano que pode prevenir inflamações cerebrais.
Tomar café: um hábito quotidiano que pode prevenir inflamações cerebrais. FOTO: EPA / Georgi Licovski
Sociedade

Três a quatro cafés por dia ajudam a “limpar” o cérebro de gorduras

Investigadores da Nova Medical School descobriram que o consumo moderado de café atua como uma equipa de limpeza no cérebro, travando os danos cognitivos provocados pela obesidade.
Adelaide Cabral
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