Trânsito no IP3 cortado a partir de dia 24 na zona de Tondela

O trânsito no Itinerário Principal 3 (IP3) ficará cortado a partir do dia 24 entre os nós de Canas de Santa Maria e de São Miguel de Outeiro, no concelho de Tondela, informou esta segunda-feira, 17 de novembro, a Infraestruturas de Portugal.Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal explicou que o corte de tráfego tem uma duração estimada de 12 dias e se deve à necessidade de realização de trabalhos da empreitada de duplicação e requalificação do troço Santa Comba Dão/Viseu do IP3.“Serão executados trabalhos de demolição integral das estruturas de quatro passagens superiores ao IP3”, explicou, acrescentando que, “por razões ambientais, de garantia do descanso noturno dos habitantes locais e para assegurar a segurança dos utilizadores” durante a execução dos trabalhos, foi decidido cortar o trânsito.Neste período, o trânsito será desviado para a Estrada Nacional 2, de acordo com “sinalização devidamente implementada no local”.A Infraestruturas de Portugal recordou que a empreitada de duplicação e requalificação do troço entre Santa Comba Dão e Viseu - que representa um investimento de cerca 103 milhões de euros - “compreende a duplicação da atual plataforma do IP3, numa extensão de 27,5 quilómetros”.O objetivo é promover “a melhoria dos níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária, o aumento da capacidade e a redução dos tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu”.Segundo a Infraestruturas de Portugal, esta empreitada integra o projeto global que está a desenvolver de requalificação e duplicação do IP3, “um eixo rodoviário de indiscutível importância regional e promotora da coesão territorial”.“No âmbito deste projeto, foi já concretizada a intervenção de requalificação do troço compreendido entre o nó de Penacova e a ponte sobre o rio Dão”, acrescentou.