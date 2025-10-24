Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trânsito condicionado no IC 19 nas madrugadas do fim de semana

Os trabalhos de manutenção do separador central do IC19 irão decorrer entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de domingo, entre as 23:00 e as 05:00.
A circulação no Itinerário Complementar 19 (IC19), no sentido Sintra/Lisboa, vai estar condicionada nas madrugadas do fim de semana, entre os quilómetros seis e quatro, abrangendo os concelhos de Sintra e Amadora, devido à realização de trabalhos de manutenção.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) indica que os trabalhos de manutenção do separador central do IC19 irão decorrer entre a noite de sexta-feira (dia 24) e a madrugada de domingo (dia 26), entre as 23:00 e as 05:00.

“Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores da obra será necessário proceder a constrangimentos à circulação rodoviária, com recurso a supressão da via da esquerda à passagem pelo local dos trabalhos”, adianta a empresa.

Na nota, a IP solicita “a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação possa provocar”.

