Trânsito condicionado no IC 19 nas madrugadas do fim de semana

A circulação no Itinerário Complementar 19 (IC19), no sentido Sintra/Lisboa, vai estar condicionada nas madrugadas do fim de semana, entre os quilómetros seis e quatro, abrangendo os concelhos de Sintra e Amadora, devido à realização de trabalhos de manutenção.Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) indica que os trabalhos de manutenção do separador central do IC19 irão decorrer entre a noite de sexta-feira (dia 24) e a madrugada de domingo (dia 26), entre as 23:00 e as 05:00.“Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores da obra será necessário proceder a constrangimentos à circulação rodoviária, com recurso a supressão da via da esquerda à passagem pelo local dos trabalhos”, adianta a empresa.Na nota, a IP solicita “a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação possa provocar”.