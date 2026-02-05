Tribunal de S. João Novo no Porto regressa à normalidade depois de ameaça de bomba

O funcionamento do Tribunal de São João Novo, no Porto, regressou à normalidade duas horas depois do edifício ter sido evacuado devido a uma ameaça de bomba ao início da manhã de hoje, constatou a Lusa no local.Segundo a Lusa constatou no local, os funcionários e advogados que estavam à porta do edifício regressaram aos seus postos de trabalho, cerca das 11h40, depois de a PSP dar a indicação de que o poderiam fazer.O alerta para uma ameaça de bomba foi dado perto das 09h30, tendo o edifício sido evacuado e a atividade do tribunal, incluindo julgamentos, foi suspensa.Entre os trabalhos previstos estavam audiências com arguidos presos, sendo que estes foram reconduzidos aos respetivos estabelecimentos prisionais. No local estiveram elementos da Brigada de Minas e Armadilhas da PSP.A Lusa tentou contactar a PSP, mas tal não foi possível até ao momento