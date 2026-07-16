Autoridade da Concorrência foi alvo de um processo por três empresas portuguesas, entre elas, o grupo SIBS, que gere a rede Multibanco.
Autoridade da Concorrência foi alvo de um processo por três empresas portuguesas, entre elas, o grupo SIBS, que gere a rede Multibanco.
Sociedade

Tribunal da UE abre porta à apreensão de e-mails profissionais sem mandado judicial

Decisão resulta de um caso envolvendo a Autoridade da Concorrência, que, em 2021 e 2022, inspecionou emails de empresas só com autorização do Ministério Público. Entretanto, a lei portuguesa já mudou.
André Certã
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