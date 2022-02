Tribunal da Relação mantém pena de 10 anos de prisão para Rendeiro

O ex-presidente do BPP está detido na África do sul enquanto aguarda o início do julgamento referente ao processo de extradição

O Tribunal da Relação de Lisboa manteve, esta quarta-feira, o acórdão de primeira instância que condenou o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, a 10 anos de prisão. Em causa está um dos processos relativo ao colapso da instituição bancária, no qual Rendeiro foi condenado pelos crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais, avança a CNN Portugal.

Rendeiro ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal, mas terá de cumprir cinco anos e oito meses de prisão, uma sentença referente ao primeiro processo, que já transitou em julgado. É, aliás, devido a este último que as autoridades portuguesas efetuaram um pedido de extradição à África do Sul, para onde o antigo banqueiro fugiu, tendo sido detido na cidade de Durban a 11 de dezembro do ano passado.

João Rendeiro está detido na prisão sul-africana de Westville, enquanto aguarda pelo julgamento sobre o processo de extradição, que deverá ter início em junho.

Os recursos de quatros antigos administradores do BPP, também condenados, foram igualmente rejeitados.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

Além de ter sido condenado a 10 anos de prisão num segundo processo, João Rendeiro foi também condenado a mais três anos e seis meses num terceiro processo, sendo que estas duas sentenças ainda não transitaram em julgado.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.