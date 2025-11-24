Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ana Rita Cavaco, ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros
Sociedade

Tribunal absolve atual e ex-bastonária dos enfermeiros de desvio de 63 mil euros

Luís Filipe Barreira, Ana Rita Cavaco e os restantes arguidos estavam acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato e falsificação.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu esta segunda-feira, 24 de junho, o atual, a ex-bastonária dos enfermeiros e outras 11 pessoas ligadas à Ordem pelo alegado desvio, em 2016, de 63 mil euros da associação profissional.

Luís Filipe Barreira, Ana Rita Cavaco e os restantes arguidos estavam acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato e falsificação.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes justificou a absolvição com o facto de se ter instalado uma "dúvida séria e razoável" de que os arguidos tenham praticado os crimes.

Antiga e atual bastonários dos enfermeiros começam esta segunda-feira a ser julgados
