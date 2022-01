Três mortos em despiste de veículo ligeiro no Catujal, em Loures

Três pessoas morreram esta sexta-feira na sequência do despiste de um veículo ligeiro na Avenida das Forças Armadas, no Catujal, concelho de Loures, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 01:21, causou também um ferido grave e um ligeiro.

No local estiveram 18 operacionais, entre os quais Bombeiros de Sacavém e de Camarate, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com o apoio de oito meios.