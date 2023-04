Três detidos em Lisboa e Cascais por especulação na venda de bilhetes para Coldplay

Três pessoas foram detidas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) por especulação na venda de bilhetes para os concertos da banda Coldplay em Coimbra, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

De acordo com um comunicado da ASAE, as detenções foram feitas em Lisboa e Cascais e resultaram também na apreensão de quatro bilhetes que estavam a ser vendidos muito acima do seu valor.

Dois bilhetes apreendidos em Cascais estavam à venda nas redes sociais por 200 euros cada, apesar de terem um valor facial de 90 euros, enquanto em Lisboa o preço publicitado era de 270 euros para dois bilhetes, sendo que cada um tinha um valor facial de 85 euros.

A atuação da ASAE gerou dois processos-crime, tendo um deles sido suspenso provisoriamente por cinco meses "com pagamento pelo arguido a título de injunção no valor de 200 euros". O outro processo mantém-se em fase de inquérito.

"A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos", lembra aquela autoridade.

Desde o anúncio dos concertos de Coldplay em Coimbra, que vão acontecer nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, que a ASAE tem dado conta de várias detenções pelo país por especulação.

Os bilhetes para os concertos -- com preços entre 65 e 150 euros, pelo menos - esgotaram em poucas horas, depois de gerarem uma procura nunca antes vista em Portugal.