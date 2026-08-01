Travão a fundo nas cirurgias do SNS e as toneladas de droga na “praia dos ricos”

O Serviço Nacional de Saúde fez menos 19 mil cirurgias até maio e recuperar as cirurgias perdidas “será muito difícil”, avança este sábado (1 de agosto) o jornal Público, que titula em manchete da sua edição impressa: “Travão a fundo nas cirurgias ameaça combate às listas de espera no SNS”.Já o Correio da Manhã dedica o principal destaque da sua primeira página a uma grande apreensão de droga realizada entre Troia e Sines. “2,1 toneladas de cocaína na praia dos ricos”, titula o jornal, explicando que a Polícia Marítima e os fuzileiros recolheram fardos de droga nos areais da Comporta.No Jornal de Notícias, a manchete da edição impressa deste sábado vai para as redes de exploração de imigrantes. “Cabecilhas de rede lucram 35 milhões por facilitar entrada de 48 mil imigrantes”. Segundo o jornal, esta rede falsificou documentos e tinha cúmplices em vários serviços do Estado. O Ministério Público acusa líderes religiosos de divulgar esquema online.Tema comum nos três jornais nacionais diários publicados este sábado é a crise migratória em Ceuta, que merece fotos de primeira página em todos eles. “Invasão marroquina de Ceuta deixa Europa em pânico”, escreve o Correio da Manhã. “Avalancha humana em Ceuta abre crise de fronteiras na Europa”, titula o JN. “Espanha estima que chegaram a Ceuta mais de 60 mil migrantes – maioria já regressou”, destaca o Público.Ainda neste jornal, uma chamada de primeira página para a Educação: “Deloitte recebeu 406 mil euros para evitar mais erros em exames”. E um aviso às famílias com crédito à habitação: “Vão pagar até mais 65 euros pela casa em agosto”, graças à subida das taxas Euribor. Este tema também surge na primeira página do Correio da Manhã: “Juros da casa voltam a disparar em agosto”. No JN, uma chamada de atenção para a Prestação Social Única, que “sobe 21 euros ao RSI, mas deixa de acumular apoios”.Nos jornais desportivos, atenções divididas entre mais uma vitória do Sporting - no mais recente teste de pré-época, frente ao Nottingham Forest – e o lançamento da Supertaça que se disputa este sábado entre FC Porto e Torreense, no primeiro jogo oficial da nova temporada no futebol português. “Saúde de ferro”, titula A Bola sobre o triunfo dos leões. Record destaca a exibição de um dos novos reforços do Sporting: “Doumbia mostra as garras”. Em O Jogo, destaque principal para o troféu em jogo esta noite: “Taça cheia”.