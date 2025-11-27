Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tratamento precoce da apneia do sono pode reduzir risco de Parkinson
Estudo científico analisou os processos clínicos de mais de 11 milhões de veteranos norte-americanos entre 1999 e 2022.
Rui Frias
Um novo estudo sugere que tratar precocemente a apneia obstrutiva do sono pode reduzir de forma significativa o risco de desenvolver doença de Parkinson. A investigação, publicada esta semana na revista JAMA Neurology, analisou os processos clínicos de mais de 11 milhões de veteranos norte-americanos entre 1999 e 2022.

A equipa de cientistas da Oregon Health & Science University concluiu que os veteranos diagnosticados com apneia obstrutiva do sono tinham quase o dobro da probabilidade de receber um diagnóstico de Parkinson até seis anos depois, quando comparados com pessoas sem apneia.

Mas há um dado que mudou o rumo da análise. Entre os doentes que começaram a usar uma máquina de pressão positiva contínua (CPAP) num período de dois anos após o diagnóstico, o risco de vir a desenvolver Parkinson caiu cerca de 30 por cento.

A CPAP mantém as vias respiratórias abertas durante o sono, garantindo níveis de oxigénio estáveis e melhorando a qualidade do descanso. Mesmo após o controlo de fatores como obesidade, diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade e traumatismos cranianos, o risco associado à apneia manteve-se.

O neurologista Lee Neilson, coautor do estudo, explica que a descoberta segue uma linha lógica. “Sabemos que as pessoas com Parkinson têm muitas dificuldades de sono, por isso fazia sentido que esses problemas aparecessem antes de a doença se manifestar”, afirmou à ABC News.

Para Neilson, a falta prolongada de oxigénio durante a noite pode ser um dos elementos que contribuem para o avanço da doença.

A doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo que destrói gradualmente neurónios produtores de dopamina, essenciais para o controlo dos movimentos. Dados relativos a 2021 indicam que a doença afetava cerca de 11 milhões de pessoas em todo o mundo, com projeções para atingir 25 milhões em 2050.

Embora os resultados do estudo sejam promissores, Neilson reconhece limitações, como o facto de a base de dados usada incluir sobretudo homens brancos, o que dificulta a generalização a outros grupos.

O estudo deixa, no entanto, um ponto claro. Não é garantido que a apneia leve à doença, mas ignorá-la pode aumentar o perigo. E tratá-la em fases precoces pode fazer uma diferença substancial. "Medidas de triagem eficazes e protocolos para adesão consistente ao CPAP podem ter grandes impactos na saúde cerebral", referem os cientistas.

Cientistas portugueses descobrem “interruptor” de segurança para evitar erros na divisão celular
Ciência
Doença de Parkinson
apneia do sono

