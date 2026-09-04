Transporte fluvial de veículos interrompido na travessia Trafaria-Porto Brandão-Belém após embate que fez dois feridos

O serviço de transporte de veículos na travessia fluvial Trafaria–Porto Brandão-Belém encontra-se temporariamente interrompido, informou esta sexta-feira, 4 de setembro, a Transtejo Soflusa, adiantando não ser possível prever para quando a retoma do serviço.

Em comunicado, a Transtejo Soflusa (TTSL), a empresa responsável pela ligação fluvial entre a Margem Sul e Lisboa, adianta que a interrupção do serviço está relacionada com uma ocorrência sofrida na quinta-feira, cerca das 21:30, com o ferry Lisbonense, à chegada à estação fluvial da Trafaria, após ter partido de Belém às 21:00.

“A embarcação, que transportava 27 passageiros e duas viaturas, aparentemente sofreu uma avaria numa das máquinas, tendo-se verificado o embate no pontão da estação fluvial da Trafaria e, posteriormente, numa estrutura da Silopor”, refere o comunicado.

De acordo com a empresa, “da ocorrência resultaram dois feridos ligeiros, ambos tripulantes da embarcação, e danos numa das viaturas transportadas”.

Após o incidente, o Lisbonense foi rebocado por um navio elétrico da TTSL até ao pontão da estação fluvial da Trafaria, “onde foi efetuado o desembarque em segurança dos passageiros e das viaturas”. Posteriormente, a embarcação foi rebocada para a Doca 13, acrescenta a nota.

A empresa adianta que “acionou de imediato o protocolo de segurança” e contactou as autoridades competentes, que estiveram no local.

“Foram igualmente acionados os mecanismos internos da empresa para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente”, precisa ainda.

Apesar da interrupção temporária do transporte de veículos, o serviço de transporte de passageiros é realizado, como habitual, de acordo com os horários em vigor, adianta a nota.

De acordo com a Transtejo Soflusa, “não é possível prever a retoma deste serviço”, frisando estar “a desenvolver esforços para restabelecer o serviço de transporte de veículos, na maior brevidade possível”.

A Transtejo assegura as ligações fluviais a Lisboa a partir de Barreiro, Belém, Cais do Sodré, Cacilhas, Montijo, Pedrouços/Algés, Porto Brandão, Seixal, Trafaria e Terreiro do Paço.