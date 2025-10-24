Transplantes com novas opções em células estaminais

A Unidade de Hemato-oncologia da Fundação Champalimaud conta com uma nova oferta de soluções para transplante.Este avanço está relacionado com a possibilidade de processar, armazenar e distribuir progenitores hematopoiéticos de sangue periférico por parte da empresa Crioestaminal (especializada em criopreservação de células estaminais). Este "progenitores" são células estaminais que se encontram na corrente sanguínea e que têm a capacidade de gerar todos os tipos de células sanguíneas.Num comunicado, Paulo Lúcio, diretor da Unidade de Hemato-Oncologia da Fundação Champalimaud, frisou que o “programa de autotransplantação de progenitores hematopoiéticos da Fundação Champalimaud, iniciado no final de 2024, está a decorrer a bom ritmo e sem sobressaltos. Já efetuámos nove transplantes, tendo sido todos bem-sucedidos e sem qualquer complicação". Esta é, também, a primeira parceria entre entidades privadas para a transplantação autóloga - que é um procedimento em que as próprias células-tronco do doente são colhidas e depois reinfundidas após um tratamento, por exemplo, de quimioterapia.Citada no comunicado enviado às redações, Mónica Brito, CEO da Crioestaminal, frisa que “este serviço especializado representa um avanço significativo na medicina em Portugal".