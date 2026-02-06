Traficantes usavam carro funerário para transportar cocaína em Portimão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Portimão, 10 suspeitos de tráfico internacional de droga e apreendeu 1.300 quilos de cocaína, numa operação em colaboração com a Polícia Marítima e as autoridades de Espanha e da Dinamarca, anunciou na quinta-feira esta força policial.Já esta sexta-feira, 6, a PJ revelou que os alegados traficantes de droga detidos no âmbito desta operação recorriam a um carro funerário para transportar a cocaína na região sem levantar suspeitas."Durante as diferentes fases, [essa organização] aquilo que realizou foi transportes discretos através da utilização de um carro funerário, que fazia movimentar a droga entre a embarcação e a casa de recuo", disse, em conferência de imprensa, o coordenador de investigador criminal Vítor Ananias.Segundo o responsável da Unidade Nacional da Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, a droga era descarregada na marina de Portimão e depois transportada para "uma residência próxima de Portimão", tendo presumivelmente como destino final a Dinamarca, de onde são nacionais nove dos 10 detidos em Portimão.Na operação “Valhalla”, a cargo da Unidade Central de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) e que contou ainda com a colaboração do MAOC (N) - Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) foram apreendidos em território nacional, com o apoio da Diretoria de Faro e do Departamento de Investigação Criminal, da PJ, 1.300 quilos de cocaína, duas embarcações e três viaturas.Fonte policial disse à Lusa que os detidos são de nacionalidade dinamarquesa.Paralelamente, e no âmbito desta investigação, foi ainda detida uma mulher, em Copenhaga, tendo, também, sido realizadas 21 buscas domiciliárias em território dinamarquês.