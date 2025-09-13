Três feridos em tiroteio no Peso da Régua

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio que ocorreu ao final da tarde de sexta-feira, no Bairro Verde, no Peso da Régua. Um homem de 45 anos foi entretanto detido pela Polícia Judiciária, com a colaboração do Posto da GNR de Peso da Régua, por ser suspeito de ter tentado matar quatro pessoas.Das quatro vítimas - quatro homens com idades compreendidas entre os 37 e 62 anos -, uma recusou tratamento hospitalar e as restantes foram transportadas para os hospitais de Vila Real e de Lamego.Em comunicado enviado este sábado às redações, a Polícia Judiciária detalha que os factos ocorreram ontem, dia 12 de setembro, pelas 19h00.Por "motivos fúteis", o suspeito muniu-se de uma arma fogo e disparou em direção às vítimas na via pública, num bairro da localidade do Peso da Régua.O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, conclui a PJ em comunicado..Tiroteio no Time Out Market em Lisboa. Suspeitos estão em fuga.Tiroteio em bairro da Amadora faz seis feridos ligeiros