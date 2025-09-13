Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Três feridos em tiroteio no Peso da Régua

Um homem de 45 anos foi entretanto detido pela Polícia Judiciária, com a colaboração do Posto da GNR de Peso da Régua, por ser suspeito de ter tentado matar quatro pessoas.
Pelo menos três pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio que ocorreu ao final da tarde de sexta-feira, no Bairro Verde, no Peso da Régua. Um homem de 45 anos foi entretanto detido pela Polícia Judiciária, com a colaboração do Posto da GNR de Peso da Régua, por ser suspeito de ter tentado matar quatro pessoas.

Das quatro vítimas - quatro homens com idades compreendidas entre os 37 e 62 anos -, uma recusou tratamento hospitalar e as restantes foram transportadas para os hospitais de Vila Real e de Lamego.

Em comunicado enviado este sábado às redações, a Polícia Judiciária detalha que os factos ocorreram ontem, dia 12 de setembro, pelas 19h00.

Por "motivos fúteis", o suspeito muniu-se de uma arma fogo e disparou em direção às vítimas na via pública, num bairro da localidade do Peso da Régua.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, conclui a PJ em comunicado.

