Existirão 300 mil pessoas com deficiência em Portugal.
Existirão 300 mil pessoas com deficiência em Portugal.Leonel de Castro/Global Imagens
Sociedade

Todos os distritos passarão a ter Centros de Apoio à Vida Independente

Governo abriu concurso para a criação de dois novos Centros de Apoio à Vida Independente em Leiria e Castelo Branco, o que significará que a rede passará a abranger todo o território continental.
David Pereira
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O Governo abriu concurso para a criação de dois novos Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI) em Leiria e Castelo Branco, anunciou esta quarta-feira, 5 de agosto, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social num comunicado enviado às redações.

Pela primeira vez, todos os distritos de Portugal Continental terão um destes centros, que "têm funções de gestão, de coordenação e de apoio dos serviços de assistência pessoal para pessoas com deficiência ou incapacidade, para a realização de um plano de vida independente, mediante a distribuição de horas de apoio".

Os dois novos CAVI vão assegurar que mais 120 pessoas com deficiência ou incapacidade "possam beneficiar do apoio de assistentes pessoais, permitindo-lhes viver com maior autonomia, exercer os seus direitos e participar plenamente na comunidade".

"Ao expandir esta resposta social a todo o território continental, o Governo evita assimetrias regionais, contribuindo para a coesão territorial", indica a nota.

Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI)
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