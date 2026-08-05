Todos os distritos passarão a ter Centros de Apoio à Vida Independente

O Governo abriu concurso para a criação de dois novos Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI) em Leiria e Castelo Branco, anunciou esta quarta-feira, 5 de agosto, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social num comunicado enviado às redações.Pela primeira vez, todos os distritos de Portugal Continental terão um destes centros, que "têm funções de gestão, de coordenação e de apoio dos serviços de assistência pessoal para pessoas com deficiência ou incapacidade, para a realização de um plano de vida independente, mediante a distribuição de horas de apoio".Os dois novos CAVI vão assegurar que mais 120 pessoas com deficiência ou incapacidade "possam beneficiar do apoio de assistentes pessoais, permitindo-lhes viver com maior autonomia, exercer os seus direitos e participar plenamente na comunidade". "Ao expandir esta resposta social a todo o território continental, o Governo evita assimetrias regionais, contribuindo para a coesão territorial", indica a nota.