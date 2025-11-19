Time Out. Porto tem a terceira rua mais "cool" do mundo em 2025

Quem por lá passa sente que cada porta tem uma memória, cada negócio guarda um segredo e cada esquina anuncia qualquer coisa nova a acontecer. Talvez por isso, pelo pulsar entre o antigo e o recém-chegado, a Time Out acaba de a eleger a Rua do Bonjardim, no Porto, como a terceira rua mais cool do mundo em 2025, destacando o que descreve como “um quilómetro vibrante onde tradição e reinvenção andam lado a lado”. Num momento em que o Porto continua a afirmar-se internacionalmente como destino cultural e gastronómico, a Time Out distingue a Rua do Bonjardim numa lista que é liderada por uma outra rua lusófona: cabe à Rua do Senado, no Rio de Janeiro (Brasil), o estatuto de rua mais cool do mundo em 2025.Quanto à portuense Bonjardim, reúne “tudo o que é preciso para se tornar a próxima área imperdível da cidade”, garante a revista internacional, acrescentando que esta rua no coração do Porto - a poucos passos do Mercado do Bolhão e da Avenida dos Aliados – está a transformar-se rapidamente num dos pontos mais vibrantes da cidade: “Suficientemente central para atrair turistas e portuenses, mas afastada o bastante para escapar ao caos”. “Porta após porta, negócios novos e antigos dão cor e personalidade a esta rua ao longo de quase um quilómetro, combinando tradição e modernidade: mercearias históricas como a Casa Januário e o Pretinho do Japão convivem com restaurantes icónicos, como o Conga, famoso pelas bifanas, ou o Antunes, conhecido pelos joelhos de porco assados, além de espaços mais contemporâneos como o mexicano Duello”, descreve a Time Out, sobre a artéria onde nasceu também o mais famoso snack da cidade, a francesinha, criada no Restaurante Regaleira, no número 83 do Bonjardim. Na artéria que liga a praça do Marquês de Pombal à Rua de Sá da Bandeira, já com o largo da Estação de São Bento (e o mercado da Time Out) no horizonte, a revista destaca também alojamentos de charme, como o Village by Boa e o elegante Torel Saboaria, instalado numa antiga fábrica de sabão.Entre as novidades gastronómicas que estão a conquistar público, há destaque para o Mila Bonjardim, dedicado ao pão de fermentação natural e doces artesanais, e ao Luffa, o restaurante do Torel Saboaria, onde a cozinha experimental se mistura com sabores portugueses. Para beber um copo ao fim do dia, a Time Out destaca o Ottto, pela combinação de pequenas porções, vinhos e arte num ambiente descontraído. E, acrescenta, “a melhor maneira de terminar o dia nesta zona é seguindo para sul. No extremo sul, a Rua Bonjardim encontra a Praça D. João I, onde se situa o grandioso Teatro Rivoli , um dos melhores espaços de espetáculos da cidade, com uma programação cultural vibrante”. “O ranking anual da Time Out das ruas mais cool do mundo é uma celebração da comunidade e da criatividade na sua melhor forma. Seja um trecho à beira de um canal ou uma avenida principal, todas as ruas da lista transbordam vida local, desde comércios independentes e excelente gastronomia e bebidas até vida noturna e cultura de classe mundial. Longe de serem apenas pontos de encontro genéricos de hipsters, estas ruas contam a história das suas cidades, encapsulando exatamente o que as torna tão únicas e dignas de serem exploradas”, resume a editora de viagens da Time Out, Grace Beard.A presença portuguesa nesta lista já se tinha feito notar no ano passado. Em 2024, a Rua da Boavista, em Lisboa, conquistou o 7.º lugar .Também no ano passado, a freguesia do Bonfim, no Porto, foi reconhecida pela mesma revista como um dos bairros mais cool do mundo. O top 10 de 2025 Este ano, o topo da lista é dominado pela Rua do Senado, no Rio de Janeiro. Conhecida pelos seus bares tradicionais, pelas casas centenárias e pela vibrante Samba do Armazém Senado, é descrita como um exemplo perfeito de renovação urbana que não perde a alma do seu bairro.Em segundo lugar surge Orange Street, em Osaka, um percurso onde o passado se cruza com o design contemporâneo e onde o comércio vintage convive com marcas japonesas emergentes.A portuense Rua do Bonjardim fecha o pódio. 1.º Rua do Senado – Rio de Janeiro (Brasil)2.º Organge Street – Osaka (Japão)3.º Rua do Bonjardim – Porto (Portugal)4.º Fanghua Street — Chengdu (China)5.º Sherbrooke Street West — Montreal (Canadá)6.º Montague Road — Brisbane (Austrália)7.º Maybachufer — Berlim (Alemanha)8.º Olympou Street — Tessalónica (Grécia)9.º Orchard Street — Nova Iorque (EUA)10.º Vinh Khanh Street — Ho Chi Minh City (Vietname)