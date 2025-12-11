Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tensão junto ao Parlamento no fim da greve geral. PSP regista apenas incidentes menores ao longo do dia
Leonardo Negrão
Sociedade

Tensão junto ao Parlamento no fim da greve geral. PSP regista apenas incidentes menores ao longo do dia

O final da manifestação da greve geral ficou marcado por alguma tensão junto ao Parlamento, apesar de a PSP garantir que a jornada, em todo o país, registou apenas incidentes menores.
Alexandra Tavares-Teles
Publicado a
Atualizado a

Momentos de alguma tensão marcaram o final da manifestação de protesto, em frente à Assembleia da República, quando alguns manifestantes começaram a atirar garrafas para as escadarias do Parlamento. Outros, alguns deles de cara tapada, acenderam pequenos fogos, queimando tarjas e cartazes. Entre cânticos e palavras de ordem, estas ações geraram alguma preocupação junto das forças policiais que, em dia de greve geral, monitorizaram todo o país, mas sem evoluir para incidentes de maior gravidade. Foram cerca de 200 pessoas, os responsáveis, diz fonte oficial da PSP ao DN.

Segundo a polícia, a greve geral decorrera até então “com tranquilidade”, registando apenas cinco ocorrências significativos durante a madrugada e manhã — casos rapidamente resolvidos. No Porto, cerca de 200 grevistas bloquearam a Rua Central de Francos pelas 00h43 desta madrugada, situação que terminou sem relevância às 02h00, numa tentativa de impedirem a saída de viaturas dos STCP. Ainda durante a madrugada, ocorreram ainda pequenos focos de tensão em pontos da Área Metropolitana de Lisboa: em Loures, na Nacional 10, junto à entrada da Rodoviária, um piquete tentou impedir a saída de veículos pesados; situação semelhante foi registada na Musgueira, envolvendo viaturas da Carris e obrigando, neste caso, à criação de um cordão policial. Já em Alverca, um grupo de grevistas tentou impedir a entrada de trabalhadores num supermercado.

Em Lisboa, logo às 09h00, uma manifestação não comunicada junto à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova foi igualmente controlada.

E na véspera da greve, pelas 22h30, foi ainda registada uma ocorrência na fábrica da Bosch, com uma tentativa de obstrução de entradas e saídas.

Apesar destes episódios, ao início da noite, a PSP reforça a "pouca relevância" dos incidentes registados, garantindo no entanto que a polícia se encontra ainda a monitorizar o país, sobretudo a Baixa de Lisboa.

manifestação
Greve geral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt