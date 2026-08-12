Doentes triados com pulseiras verde ou azul (pouco urgentes ou não urgentes) acabaram por esperar menos tempo.
Doentes triados com pulseiras verde ou azul (pouco urgentes ou não urgentes) acabaram por esperar menos tempo.
Sociedade

Tempo de espera para doentes urgentes ultrapassou as sete horas e “é provável que agrave na próxima semana”

Às 12h desta quarta-feira, 12 de agosto, o tempo de espera para doentes urgentes em Lisboa e Vale do Tejo era de 7h16m e no Algarve de mais de 6h, quando o máximo deveria ser de 60 minutos. A vice-presidente da Fnam justifica a situação com “as equipas desfalcadas, não podemos culpar as férias dos médicos”. Direção Executiva confirma que, ao longo do dia, houve hospitais com tempos mais elevados do que o habitual, ao final do dia já não.
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