Doentes triados com pulseiras verde ou azul (pouco urgentes ou não urgentes) acabaram por esperar menos tempo.

Sociedade

Tempo de espera para doentes urgentes ultrapassou as sete horas e “é provável que agrave na próxima semana”

Às 12h desta quarta-feira, 12 de agosto, o tempo de espera para doentes urgentes em Lisboa e Vale do Tejo era de 7h16m e no Algarve de mais de 6h, quando o máximo deveria ser de 60 minutos. A vice-presidente da Fnam justifica a situação com “as equipas desfalcadas, não podemos culpar as férias dos médicos”. Direção Executiva confirma que, ao longo do dia, houve hospitais com tempos mais elevados do que o habitual, ao final do dia já não.