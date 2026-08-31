Temperaturas podem subir até 12 graus a partir de quarta-feira

As temperaturas máximas vão aumentar de forma acentuada em Portugal continental a partir de quarta-feira, com subidas que poderão chegar aos 10 a 12 graus Celsius em alguns locais. No Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, os termómetros podem atingir os 40 a 42 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A meteorologista Maria João Frada explicou à Lusa que a subida será gradual durante quarta e quinta-feira. Em alguns pontos do território, o aumento poderá atingir os 10 a 12 graus, enquanto noutros deverá situar-se entre os seis e os oito graus. No litoral, a subida acumulada nos dois dias poderá também chegar aos 10 a 12 graus.

A exceção será a costa sul do Algarve, onde o aumento das temperaturas deverá ser menos expressivo, ocorrendo sobretudo na quinta-feira e rondando os cinco a seis graus.

As temperaturas mínimas também deverão subir, sobretudo nas regiões Centro e Sul, mas essa subida mais acentuada deverá acontecer apenas na quinta-feira.

Segundo a meteorologista, este será um episódio temporário. A partir de sexta-feira é esperada uma descida das temperaturas no litoral e na metade ocidental do continente, embora os valores não devam recuar na mesma proporção da subida registada nos dias anteriores.

Na quinta-feira, as máximas deverão situar-se, de forma geral, entre os 34 e os 38 graus. No interior a sul da Serra da Estrela, nomeadamente no Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, são esperados valores entre os 40 e os 42 graus.

Na faixa costeira, as temperaturas deverão ser mais baixas, variando entre os 25/26 e os 30/31 graus, com os valores mais elevados previstos para o litoral da região Sul.

De acordo com Maria João Frada, esta subida das temperaturas resulta da posição de um anticiclone a nordeste dos Açores ou a noroeste de Portugal continental, cuja influência se prolonga em direção à Europa Central. Em conjunto com um vale depressionário que se estende do Norte de África até à Península Ibérica, esta situação favorece o transporte de uma massa de ar proveniente da Península Ibérica ou do Norte de África.

Na quinta-feira, é ainda provável a presença de poeiras provenientes do Norte de África, sobretudo nas regiões mais a sul.

Não está prevista precipitação. Até terça-feira poderá verificar-se alguma nebulosidade temporária.