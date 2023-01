"Tem sido um caminho difícil, com vários obstáculos", diz CEO da TAP

Christine Ourmières-Widener, (CEO) presidente executiva da TAP, está a ser ouvida no Parlamento sobre a indemnização de 500 mil euros, paga pela companhia aérea, à antiga administradora Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro.

A audição da responsável da companhia aérea acontece na sequência do requerimento potestativo do Chega, depois de o grupo parlamentar do PS ter rejeitado a proposta de audição num primeiro momento.

Antes de responder aos deputados, a CEO da TAP fez uma intervenção inicial, em português. "Na gestão temos uma missão, percorrer um caminho para uma companhia sustentável e lucrativa até 2025. Estamos focados no trabalho que é preciso fazer", começou por dizer.

Afirmou que se trata de um "caminho percorrido com competências e esforço dos trabalhadores da TAP" e que o "trabalho desenvolvido mostra já efeitos positivos".

Notou que a TAP teve no ano passado teve "uma das melhores receitas da sua história" e que no "3.º trimestre teve o melhor resultado trimestral de sempre".

"A TAP podia ter acabado em 2021, como aconteceu com outras companhias aéreas. A opção do Governo foi salvar a TAP como ativo do país, de acordo com um plano de reestruturação, validado por Bruxelas", destacou.

"Tem sido um caminho difícil, com vários obstáculos e adversidades numa conjuntura exigente e de grande competitividade dos mercados ", assumiu a presidente da TAP. Disse, no entanto, que o trabalho já começou por "dar frutos".

Referiu que no final do ano passado "a greve do SNPVAC teve um impacto direto na receita de oito milhões de euros".

De acordo com o plano de reestruturação,"desenvolveu-se um esforço de redução de despesa focada na redução equitativa da sua massa salarial" e num conjunto de medidas que geraram redução de custos.

Christine Ourmières-Widener falou que se está a concretizar o "maior plano de transformação da história da empresa". "É um esforço de todos que está a dar frutos".

Chega. TAP parece "uma espécie de bordel de indemnizações"

O presidente do Chega, André Ventura, é quem fez as primeiras perguntas à CEO da TAP. "Consegue dar um rol de indemnizações que tenham sido pagas desde que assumiu a função? Há, ou não, mais casos como o da indeminização paga à ex-secretária de Estado, Alexandra Reis?. Qual o histórico de indeminizações desde que entrou"

Referindo outro caso que chegou ao seu conhecimento, o presidente do Chega disse que começa a aparecer que a TAP é "um bordel de indemnizações".

André Ventura pede esclarecimentos sobre a informação que a TAP fez chegar à CMVM, dando conta que comunicou que "Alexandra Reis renunciava ao cargo proque iria abraçar novos desafios profissionais". "Quem renuncia a um cargo não recebe meio milhão de euros para sair", afirmou Ventura para perguntar: "Mentiu à CMVM?"

O caso da indemnização de meio milhão de euros paga à antiga secretária de Estado Alexandra Reis, pela saída antecipada da administração da TAP, levou à demissão do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a uma remodelação no Governo.

A Inspeção-Geral de Finanças está a preparar um relatório sobre o caso, mas o Correio da Manhã avançou, em 14 de janeiro, que a Parpública e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) não foram informadas, nem autorizaram o pagamento da indemnização a Alexandra Reis.

Além da polémica indemnização, a TAP tem feito manchetes nos jornais por outros motivos, entre os quais a contratação de uma amiga pessoal de Christine Ourmières-Widener para assumir a direção do departamento de melhoria contínua e sustentabilidade, ou a intenção de substituir a frota de carros da empresa para administradores e diretores.

O negócio não andou para a frente e a companhia decidiu, então, atribuir 450 euros aos diretores que não chegaram a receber carro, para usar numa plataforma eletrónica de transporte.

No que diz respeito a questões laborais, a TAP está em negociações com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) para evitar uma nova greve de tripulantes no final do mês, depois de uma paralisação de dois dias, no início de dezembro, que teve um impacto de cerca de oito milhões de euros na empresa.