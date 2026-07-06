Constrangimentos nas chamadas não existiam desde que, em julho do ano passado, foram contratados cerca de 200 técnicos.
Constrangimentos nas chamadas não existiam desde que, em julho do ano passado, foram contratados cerca de 200 técnicos. Arquivo
Sociedade

Técnicos do INEM e sindicato dos médicos criticam falta de meios, mais chamadas em espera e mais tempo até ao socorro

O país vive altas temperaturas. Governo garante haver um plano de resposta na Saúde, mas sindicatos dos técnicos do INEM e dos médicos do Norte estão preocupados com o que se vive no terreno. "Não houve reforço de recursos, como noutros anos" e "há dias com 40 a 50 chamadas em espera durante muitos minutos", dizem ao DN. O STEPH já deu conta disto ao Presidente da República. INEM diz que “houve reforço no Algarve”.
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