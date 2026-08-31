Taxa de desemprego em julho recua para 5,7%

A taxa de desemprego fixou-se em 5,7% em julho, igual ao de junho, mas inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês homólogo do ano passado, segundo dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo INE.

Em julho, “a taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor igual ao de abril e ao de junho de 2026, mas inferior ao de julho de 2025 (0,1 p.p.)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto estatístico acrescentou que, em julho, a população empregada atingiu 5.347 mil pessoas, um valor 1,6% (82,9 mil pessoas) acima do registado um ano antes, mas menos 0,1% (7,1 mil pessoas) que em junho deste ano.

No mês em análise, a taxa de desemprego das mulheres alcançou os 6,4%, acima dos 4,9% entre os homens, que tiveram o valor mais baixo desde fevereiro de 1998.

Já entre os jovens, a taxa de desemprego foi de 20,1%, contra 4,6% entre os adultos.

A população ativa subiu em julho, em termos homólogos, 1,4%, para 5.667,3 mil pessoas, apesar da redução de 0,2% em cadeia.

Por outro lado, entre a população inativa houve uma descida de 1,3% em termos homólogos e uma subida de 0,7% em cadeia, totalizando 2.419,5 mil pessoas.

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,5%, “valor superior ao do mês anterior (0,2 p.p.), mas inferior ao de três meses antes (0,2 p.p.) e ao do mesmo mês do ano anterior (0,6 p.p.)”.

A taxa de inatividade - que define a relação entre a população inativa em idade ativa e a população em idade ativa - recuou para 29,6% e chegou ao valor mais baixo desde fevereiro de 1998.