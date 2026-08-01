Tarifas de eletricidade vão mudar em 2027. Energia mais barata à noite começa mais tarde

Os consumidores com tarifas bi-horárias e tri-horárias de eletricidade vão ter novos períodos horários a partir de 2027. Segundo avançou na última sexta-feira, 31 de julho, o Observador, com base na decisão divulgada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o período da noite em que a eletricidade tem um preço mais baixo passará a começar 30 minutos mais tarde do que acontece atualmente.Nas tarifas bi-horárias, o chamado período de vazio, em que a eletricidade é faturada a um preço inferior, sofrerá alterações tanto no ciclo diário como no semanal. Entre as principais mudanças está o adiamento em meia hora do início do horário mais económico.De acordo com a ERSE, a medida abrange cerca de 386 mil clientes residenciais com tarifa bi-horária e outros 111 mil com tarifa tri-horária. Já os cerca de seis milhões de consumidores com tarifa simples, cujo preço da eletricidade é igual ao longo de todo o dia, não serão afetados.A implementação será faseada. Nos clientes não residenciais, as alterações entram em vigor a 1 de abril de 2027. Para os consumidores domésticos, a atualização decorrerá entre 1 de julho e 31 de dezembro do mesmo ano e será efetuada, sempre que possível, de forma remota através dos contadores inteligentes..Consumidores podem a partir de hoje alterar tarifa da luz a qualquer momento\n\n.Preço da eletricidade no mercado regulado sobe 1% a partir de janeiro