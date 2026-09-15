No início do ano, havia 4592 médicos a trabalhar em regime de prestação de serviço no SNS. Arquivo

Sociedade

Tarefeiros alertam para “êxodo maciço” do país se ministério insistir na redução do valor pago à hora

Presidente da Associação dos Médicos Prestadores de Serviço diz ao DN que maioria dos profissionais já procura alternativas na Arábia Saudita, Dubai e Irlanda para emigrar, se portaria que falta para regulamentar atividade, que deverá ser publicada em outubro, segundo anunciou Ana Paula Martins, “degradar condições de trabalho”. Do lado da ministra, não há comentários aos avisos deixados por estes médicos.