Suspeitos de tentar raptar mulher em Vila Real absolvidos por falta de provas

Os cinco arguidos acusados de tentar raptar uma mulher em janeiro de 2022, em Vila Real, foram esta segunda-feira (12) absolvidos pelo tribunal por falta de provas.

O Tribunal de Vila Real decidiu absolver os suspeitos, três homens e duas mulheres, por falta de elementos de prova.

À saída da leitura do acórdão, um dos advogados dos arguidos, Albano Cunha, mostrou-se satisfeito com a absolvição, resultado que classificou de "expectável" com a prova produzida em audiência de julgamento.

"A prova foi muito pouco consistente e o tribunal fez o seu trabalho", referiu aos jornalistas.

Os arguidos, três homens e duas mulheres com idades entre os 39 e os 49 anos, estavam acusados pelo Ministério Público (MP) da prática em coautoria material e na forma tentada de um crime de rapto.

Estes começaram a ser julgados a 09 de maio e, durante o julgamento, decidiram não prestar declarações.

O caso remonta a janeiro da 2022 e, segundo a tese da acusação, um casal de empresários de Vila Real contratou três pessoas para raptarem uma mulher, com quem o empresário manteve uma relação amorosa extraconjugal e a quem ele terá entregado "30 a 50 mil euros".

De acordo com a tese do MP, para tentar reaver a verba, o casal de empresários decidiu contratar os restantes três arguidos, tendo elaborado um plano "com vista a raptarem e a obrigarem a ofendida a pagar-lhes a dita quantia monetária, recorrendo à ameaça e violência, caso necessário fosse".

Os três arguidos contratados pelo casal, de acordo com o MP, seguiram de carro e vigiaram a mulher, só que ela, apercebendo-se da presença da viatura, acabou por se refugiar no interior de uma pastelaria, na cidade de Vila Real, de onde fugiu, entrando para o automóvel de uma amiga que a tinha isso buscar e ali permaneceu até à chegada da PJ.