Suspeito de ter matado jovem em maio no concelho de Almada detido pela PJ

O suspeito de ter matado um jovem de 24 anos em maio, na zona da Sobreda, concelho de Almada (distrito de Setúbal), foi detido na quinta-feira, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ)..Em comunicado, a PJ adianta que sobre o suspeito, de 30 anos, recaem "fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada" e de um crime de detenção de arma proibida..Ainda segundo a PJ, os crimes terão sido praticados na noite de 26 de maio na via pública, quando "o suspeito, munido com uma faca idêntica a uma faca de mato" de dimensões não apuradas, se dirigiu à vítima, um homem de 24 anos, "com o propósito de o matar"..O suspeito, lê-se na nota, terá desferido um golpe na zona do abdómen e quatro golpes na zona dorsal, provocando lesões internas que acabaram por provocar a morte da vítima..Os crimes terão sido cometidos por "razões completamente fúteis e, aparentemente, relacionadas com o consumo e tráfico de produtos estupefacientes", acrescenta a PJ..A PJ releva também que o suspeito irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.