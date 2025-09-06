Suspeito de ter ateado fogo em Seia retido no posto da GNR para ser detido pela PJ

O suspeito de ter ateado o fogo que está a lavrar desde este sábado (6 de setembro) de manhã no concelho de Seia, distrito da Guarda, está retido no Posto Territorial da GNR de Seia, disse à Lusa fonte da corporação.A mesma fonte explicou que o suspeito ainda não foi detido, uma vez que teve de ser contactada "a Polícia Judiciária por se poder tratar de crime doloso”.A fonte da Guarda Nacional Republicana refere que os crimes dolosos de incêndio florestal são da competência da PJ, sendo as detenções efetuadas por esta polícia..Incêndios: EN 17 interdita nos dois sentidos devido a fogo de Seia. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em mato que começou às 10:30 na localidade de Sandomil, concelho de Seia, mobilizava, às 18:00, 529 operacionais apoiados por 151 veículos e 13 meios aéreos.Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela disse à Lusa que a prioridade dos operacionais envolvidos no combate ao incêndio é a proteção das habitações devido à intensidade do vento que atinge rajadas de 40 quilómetros por hora.Não há localidades evacuadas, mas a Câmara Municipal de Seia dá conta, através das redes sociais, que a orientação é para confinamento em todas as localidades da área afetada pelo fogo..Mais de 200 operacionais apoiados por 10 meios aéreos combatem fogo em Seia. Numa publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal de Seia refere que estão cortadas e condicionadas ao trânsito as estradas municipais que ligam Corgas a Sandomil e entre Carragozela e Várzea, a Estrada Nacional 17, entre a Ponte de Santiago e Oliveira do Hospital e entre Santiago e Santa Eulália, a Estrada da Assamassa, entre S. Romão e Catraia de S. Romão, e os acessos a Vila Cova à Coelheira.A autarquia recomenda à população para que se mantenha em alerta e acompanhe as indicações das autoridades, evite deslocações para a área afetada e respeite a sinalização e as ordens no terreno.