Suspeito de homicídio no Brasil detido em Santa Maria da Feira

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta sexta-feira em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, um cidadão sul-americano, de 34 anos, suspeito de ter há 14 anos matado a tiro uma mulher no Brasil, informou aquele organismo.

Em comunicado, o SEF esclareceu que deu cumprimento a um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades brasileiras, tendo detido esta sexta-feira um cidadão sul-americano, sobre o qual pendia a indicação de captura pela Interpol e detenção para efeitos de extradição, pela prática do crime de homicídio consumado com arma de fogo.

"O crime ocorreu em 2009, em Valadares, no estado de Minas Gerais, quando o homem atingiu a tiro, na via pública, uma mulher, tendo sido sentenciado a 13 anos e seis meses de prisão", refere a mesma nota.

Ainda segundo o SEF, o homem foi localizado no concelho de Santa Maria da Feira com base na análise de informações em bases de dados daquele organismo e documentação apresentada para efeitos de autorização de residência em Portugal.

Após a detenção do cidadão estrangeiro, foram efetuadas as respetivas comunicações ao Gabinete Nacional Interpol e ao Tribunal de Relação do Porto.

O homicida detido vai agora ser presente em Juízo para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação enquanto aguarda extradição.