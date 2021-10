Surto em Casa de Repouso de Alverca do Ribatejo com 19 infetados

Surto no lar da Misericórdia de Arouca com 65 infetados e uma morte

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo

Um surto de covid-19 na Casa de Repouso de São Gonçalo, em Alverca do Ribatejo, distrito de Lisboa, já infetou 19 pessoas, 18 utentes e um funcionário, segundo o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo.

Fonte do ACES Estuário do Tejo adiantou à Lusa que a Casa de Repouso de São Gonçalo em Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, tem 25 utentes e 14 funcionários.

"Destes 25 utentes, 18 estão infetados, e dos 14 funcionários, um também está infetado", disse.

A mesma fonte adiantou que nenhum dos infetados precisou de internamento e nove têm alguns sintomas.