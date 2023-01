Surfista de 47 anos morre na praia do Norte na Nazaré

Morreu esta quinta-feira um homem de 47 anos, de nacionalidade brasileira, depois de ter sofrido uma queda enquanto praticava surf na praia do Norte, em Nazaré, anunciou a autoridade marítima nacional.

A vítima foi "resgatado para o areal pela mota de água de apoio à atividade, tendo os nadadores-salvadores verificado que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciando de imediato as manobras de reanimação até à chegada dos elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM", lê-se comunicado públicado no site .

Para o local, foram deslocaram-se os Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência", acrescenta o comunicado.