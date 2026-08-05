Chiara Manfletti, a engenheira aeroespacial que passou pelas agências espaciais Europeia e Portuguesa (ESA e Portugal Space) assumiu a liderança da Neuraspace em 2024.
Chiara Manfletti, a engenheira aeroespacial que passou pelas agências espaciais Europeia e Portuguesa (ESA e Portugal Space) assumiu a liderança da Neuraspace em 2024. FOTO: Neuraspace
Sociedade

'Startup' portuguesa Neuraspace capta 15,6 milhões e reforça a defesa orbital da Europa

Apoiada pelo informalmente chamado PRR 2, a tecnológica de Coimbra reforça a soberania espacial europeia, expande a rede de radares aos Açores e prepara um contrato militar de relevo.
Adelaide Cabral
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