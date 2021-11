Buscas no Sporting de Braga e no Vitória de Guimarães

O Ministério Pública e a Autoridade Tributária estão a realizar, esta quarta-feira, buscas no Sporting de Braga, no âmbito do processo Fora de Jogo. A operação visa negócios de futebol e em causa poderão estar fraudes de quase 200 milhões de euros, avança o Correio da Manhã. Dirigentes e advogados visados pelas autoridades.

O escritório do empresário de futebol, Bruno Macedo, com ligação ao Benfica e FC Porto, e as instalações do Vitória de Guimarães também estão a ser alvo de buscas, de acordo com o Correio da Manhã. Em causa estão suspeitas de fraude fiscal.

No total, estão em curso cerca de duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias, esclareceu entretanto o Departamento Central de Investigação e Ação Penal em comunicado.

Numa nota divulgada no site, o DCIAP esclarece que "em causa estão suspeitas de negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e terceiros, que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional. Os valores envolvidos rondarão os 15 milhões de euros".

No ano passado, as autoridades visitaram as instalações do Sporting de Braga, no âmbito do mesmo processo Fora de Jogo.​​​ O DCIAP esclarece que estas diligencias "foram ordenadas na sequência da análise do material apreendido no decurso das buscas realizadas em março de 2020".

Os factos em investigação são suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais, lê-se no comunicado.

Estas diligências, que contam com a participação do juiz Carlos Alexandre, ocorrem dois dias depois das buscas na SAD do FC Porto, na casa do líder portista, Pinto da Costa, e do filho, Alexandre Pinto da Costa.

Para além de um magistrado judicial e de cinco magistrados do Ministério Público, participam nas buscas desta quarta-feira quatro dezenas de efetivos da Autoridade Tributária e cerca de meia centena de militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR.