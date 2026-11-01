Secretária de Estado da Habitação disponível para reunir-se com acampadas. Assembleias decorrem

João Almeida, deputado do CDS-PP, começou por dizer em conferência de imprensa que reconhece o problema da habitação. "A causa da habitação é, certamente, uma causa legítima. Há muitos portugueses que, neste momento, sofrem para encontrar uma habitação e para poder pagar as suas rendas". "Não é um problema de agora, mas é um problema que merece atenção. Desde logo tem merecido a atenção deste Governo", acrescentou.

Manifesfou respeito por quem esteve de "forma tranquila e pacífica" na rua. "É por isso que as manifestações participadas de ontem merecem a atenção do CDS e merecem também o respeito pelos milhares de manifestantes que estiveram na rua durante a tarde, de forma tranquila e pacífica", defendeu.

No entanto, declarou que "coisa diferente é o que depois se passa à noite e já não é a primeira vez. Com a ocupação ilegítima do espaço público. Com danificação de património público e de património privado".

O deputado condenou a violência dos manifestantes que agiram com agressividade. "Houve apelos à violência. Apelos a que se acabasse com a polícia, que se acabasse com os tribunais e que se acabasse até com os mídia. Isso não é aceitável num Estado de direito", definiu.

De acordo com o parlamentar, "a polícia agiu com ponderação, durante quatro horas respeitou tudo aquilo que a lei e as diretrizes implicam, o diálogo, a tentativa de dissuasão dos manifestantes e o apelo a que se cumpra a lei". Porém, "depois disso é que ocorreu a intervenção, ocorreu a intervenção perante a desobediência e o radicalismo daqueles que não acataram as instruções da polícia e que agrediram, inclusivamente, esses agentes que estavam no terreno", afirmou.

João Almeida ainda deixou uma palavra aos polícias. "Temos de dar também uma palavra aos polícias e às suas famílias. Os polícias são também pessoas. Têm as suas famílias em casa a ver estes acontecimentos, preocupados com a sua integridade física e também com o cumprimento daquilo que é a missão que estão a desempenhar", defendeu.

O deputado também manifestou "muita preocupação" sobre as declarações de José Luís Carneiro. "Vemos com muita preocupação a reação do Secretário-Geral do Partido Socialista. José Luis Carneiro fez parte de um Governo que agravou substancialmente o problema da habitação em Portugal. Tem, portanto, responsabilidades diretas naquilo que vivemos neste momento", criticou.

"Foi Ministro da Administração Interna e durante o tempo em que foi Ministro da Administração Interna as polícias tiveram intervenções em tudo semelhante àquilo que aconteceu esta madrugada. E, portanto, não pode ser irresponsável e não pode negar agora aquilo que defendeu no passado", acrescentou.

Deixou mais críticas ao PS. "O Partido Socialista quer ser alternativa. Mas se fosse alternativa nestes termos ia ficar refém da extrema-esquerda, refém da rua, sem qualquer autoridade e sem qualquer rumo político. É importante esclarecer se é só isso que o Partido Socialista tem para oferecer aos portugueses", definiu.