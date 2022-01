Só há 5 concelhos fora do risco extremo de infeção

Câmara de Lobos é o concelho com maior incidência em Portugal.

Açores com 1123 infeções e 44 internados atingem novo máximo em 24 horas

Há apenas cinco concelhos em Portugal que não estão em risco extremo de contágio por covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. São eles Mourão (781 casos por 100 mil habitantes), Calheta (538), Velas (552), Corvo (426) e Santa Cruz da Graciosa (287).

Ou seja, Mourão, no Alentejo, é o único município do continente que não se encontra no nível mais elevado de alerta.

O concelhos com mais casos por 100 mil habitantes é Câmara de Lobos, na Madeira, que atinge as 11 918 infeções, seguem-se Funchal (10 205), Cabeceiras de Basto (9635), Vizela (8959), Ribeira Brava (8757), Santa Cruz (8217), Porto Moniz (7612), Fafe (7430), Guimarães (7449), Machico (7403), Lousada (7396), Ponta do Sol (7201) e Braga (7090).

Em relação ao relatório da passada sexta-feira, os concelhos de Avis, Alvito, Góis e Gavião passaram para o nível máximo de incidência, enquanto Mourão baixou para o segundo nível entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.