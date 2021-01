Só 93 concelhos escapam a risco extremo de contágio

O número de concelhos de Portugal que apresentam risco extremo de transmissão de covid-19, segundo os dados constantes no boletim diário da Direção-Geral de Saúde, subiram de 155 para 215 em relação à passada segunda-feira. Atualmente, apenas 93 municípios estão fora do patamar de maior risco de contágio, num dia em que Portugal registou mais 6923 novos casos de infeção e 252 mortos por covid.

Os números dizem respeito à tendência cumulativa a 14 dias, no período de 5 de janeiro a 18 de janeiro.

Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, é o concelho com maior taxa de incidência (6255 casos por 100 mil habitantes), seguido de Cuba (6224 casos por 100 mil habitantes) e Figueira de Castelo Rodrigo (5534).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O concelho de Lisboa apresenta risco máximo de contágio, com 1404 casos por 100 mil habitantes (mais 365 casos por cem mil habitantes do que na passada semana). Já o Porto está no patamar abaixo (480 casos a 959,9), com uma taxa de incidência de 918 casos por cem mil habitantes (também subiu 177 casos).

Confira a situação do seu concelho nas listas abaixo: