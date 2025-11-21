Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Hospitais "esforçam-se", mas acesso ao medicamento continua a diminuir.
Hospitais "esforçam-se", mas acesso ao medicamento continua a diminuir. Gerardo Santos
Sociedade

SNS. Rutura de medicamentos nos hospitais “é grave” e já obriga a mudar tratamentos a doentes

Conclusões do Índex Nacional do Acesso ao Medicamento 2025 são divulgadas hoje e refletem realidade “preocupante”. 61% dos hospitais diz que falhas já afetam doentes de forma “grave”. “A situação já não é só administrativa, mas também clínica”, diz presidente da Associação dos Administradores Hospitalares.
Publicado a
Loading content, please wait...
SNS
Hospitais
Medicamentos
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt