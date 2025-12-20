SNS 24 lança campanha de prevenção ao suicídio. "Está tudo bem? Nós ajudamos"

"Olá, tudo bem?" Algumas vezes, falar com alguém pode salvar uma vida. Esta é uma das mensagens da nova campanha de prevenção do suicídio, lançada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). A mensagem é transmitida através de um vídeo ficcional, mas que pode representar a vida de muitas pessoas no país.O pequeno filme mostra um homem comum, com trabalho e família, que poderia ser um amigo, colega de trabalho ou vizinho, e que sofre em silêncio. Entre a rotina familiar, profissional e os afazeres da vida adulta, este sofrimento passava despercebido por quem estava à sua volta, e o final é trágico. O protagonista é o ator Albano Jerónimo, e a realização é de Augusto Fraga.A escolha da data da campanha é estratégica. Segundo o SNS, esta sensibilização tem “especial relevância durante esta época, em que os sentimentos de solidão, isolamento e vulnerabilidade tendem a intensificar-se".Juntamente com o vídeo, é divulgada informação sobre a linha de prevenção do suicídio, lançada em setembro. "O atendimento é assegurado por profissionais de saúde com formação em suicidologia e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana", lê-se na mensagem.O serviço de apoio à prevenção do suicídio funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. A chamada é gratuita e confidencial. O número é 1411. Mais informações sobre a linha podem ser obtidas aqui..amanda.lima@dn.pt.Linha de apoio à prevenção do suicídio entrou em funcionamento e tem o número 1411 .Samsung: a campanha que reduziu os suicídios de uma ponte em Seul em 85%