Site da ASAE alvo de ataque informático com imagem alusiva a José Sócrates

O portal eletrónico da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) terá sido este domingo alvo de um ataque informático do tipo "defacement", ficando indisponível pela hora de almoço.

Neste formato de intrusão, os atacantes acedem de forma não autorizada ao servidor de um sítio na internet e alteram o aspeto visual da página inicial, substituindo-a por uma mensagem própria.

No caso do portal da ASAE, a página de entrada passou a exibir uma ilustração de estética "retro", inspirada nos videojogos dos anos 80, com uma figura loira que se assemelha ao antigo primeiro-ministro português José Sócrates, como foi inicialmente noticiado pela Rádio Renascença.

Por baixo da imagem, surgia a assinatura "Hacked by José Sócrates" ("pirateado por José Sócrates"), acompanhada pela frase "Demasiadas leis para quem não tem nada, demasiada liberdade para quem rouba milhões".